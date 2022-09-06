نظارة جديدة لمشاهدة الأفلام داخل سيارتك

جدة - نرمين السيد - وتساعد نظارة "Nio Air AR" المستخدمين فى التمتع بتقنية الواقع المعزز داخل السيارات. وتسهل النظارة من العرض بتقنية الواقع المعزز داخل السيارة بحجم 130 إنش، حيث تكون على مسافة تصل إلى 4 أمتار. وتسمح تلك النظارة لمستخدميها بعرض محتوى أفلام يصل إلى 260 بتقنية Dolby Atmos، إلى جانب 20 فيلم ثلاثى الأبعاد. وتقترن النظارة مع نظام الصوتيات فيها حتى يتم الاستمتاع أثناء مشاهدة الأفلام. ومن المقرر طرح تلك النظارة بسعر 330 دولار، والتى تتوافق مع سيارات ET7 و ES7 و ET5.

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