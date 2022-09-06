ابتكار جديد.. صراصير لا سلكية لاصطياد الحشرات (صور)

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جدة - نرمين السيد - واستطاع باحثون من جامعة "Cluster for Pioneering Research" ابتكار صراصير تتمتع بتقنية لا سلكية.
وأجرى الباحثون تجاربهم على صراصير مدغشقر من خلال استخدام الأسلاك، لأجل تحفيز أرجل لتلك المخلوقات ذات طول 6 سنتيمتر.
واستعان هؤلاء بلوحة شمسية رفيعة لوضعها على ظهر الصراصير لتوفير الشحن للبطايات الموجودة فى حقائب الظهر.
ونجحت التجربة بعد إمداد بطارية الصراصير بأشعة الشمس، وظهر ذلك من خلال تحريكهم يمينا ويسارا بواسطة جهاز التحكم عن بعد.
واستهدف الباحثون من تلك التجربة، فحص المناطق الخطرة، ومراقبة البيئة عن طريق الوصول إلى الأماكن الضيقة واصطياد الحشرات.
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