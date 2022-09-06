أقمار صناعية جديدة لإجراء تجارب علمية

جدة - نرمين السيد - وتستخدم الأقمار الصناعية لإجراء تجارب علمية، ومسوح للموارد، وتقدير حجم المنتجات الزراعية، والوقاية من الكوارث وتخفيفها. وذكرت وكالة الأنباء الصينية، اليوم الثلاثاء، أنه تم إطلاق الأقمار الاصطناعية من مركز شيتشانج لإطلاق الأقمار الاصناعية فى مقاطعة سيتشوان بجنوب غربى الصين، حيث دخلت إلى المدار المخطط لها سلفا، وتعد الدفعة الخامسة من عائلة الأقمار الاصطناعية المعروفة بـ "ياوقان-35"، وهى المهمة رقم 436 لسلسلة الصواريخ الحاملة من طراز "لونج مارش".

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