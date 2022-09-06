بعد انتحارها.. من هى مروة القيسى؟

جدة - نرمين السيد - انتحار مروة القيسى

وكشفت مصادر محلية بإقليم كردستان العراق، أمس، عن انتحار مروة القيسى من الدور الـ 11 بمبنى فى مجمع القرية اللبنانية فى مدينة أربيل.

وبعدما ألقت مروة القيسى بنفسها، توفيت على الفور قبل محاولات إسعافها.

مروة القيسى

وتساءل البعض بعد تداول أخبار انتحارها عن "من هى مروة القيسى؟".

ولدت مروة القيسى فى العراق عام 1989 بمدينة بغداد، وتخرجت من أكاديمية الفنون الجميلة.

وتعد مروة القيسى هى ناشطة عراقية عبر تطبيق تيك توك، والتى حققت شهرة واسعة بعد متابعتها من قبل الملايين عبر حساباتها.

وشاركت القيسى فى عدد من الأعمال الفنية، حيث أدت أدوارا صغيرة تسببت فى شهرتها.

واحترفت مروة القيسى الرقص وأظهرت ذلك خلال فيديوهاتها عبر "تيك توك" وأيضا خلال الأعمال الفنية.

تصريحات مروة القيسى

من المعروف عن تصريحات مروة القيسى أنها جريئة، لذا تسببت فى العديد من الأزمات مع الإعلام العراقى.

واشتهرت بتصريحاتها خلال اللقاءات التليفزيونية، ومن أبرزها رغبتها فى "إذلال" الرجال واستبدالهم بشكل مستمر.

آخر ما نشرته

ونشرت مروة القيسى مؤخرا فيديو قصيرا، كشفت خلاله مدى تدهور حالتها النفسية، وعلقت بجملة: "هل شعرت يوما وكأنك تجرى فى متاهة لا نهاية لها".