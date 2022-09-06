بمزايا وتصميم مبهر.. أبل تطرح ساعة ذكية للرياضيين

جدة - نرمين السيد - وتحمل ساعة أبل الجديدة اسم "Apple Watch Pro"، والتى جاء مخصصة للرياضيين لتصميمها الأنيق ومزاياها الفائقة، حيث يمكن استخدامها أثناء ممارسة الرياضات الصعبة منها الدراجات الجبلية. وتداولت تسريبات لساعة أبل الجديدة "Apple Watch Pro" للكشف عن تصميمها وأبرز مزاياها، وفقا لموقع "91mobile". وتمتع ساعة أبل الجديدة بمظهرها الأكثر صلابة، بالإضافة إلى جوافها المنحنية حول الشاشة. وجاءت الساعة بشاشة كبيرة الحجم وتبلغ 47 مللمتر أو 48 مللمتر، والتى تستهدف عرض مقاييس إضافة للرياضين أثناء التدريبات. وتقدم "Apple Watch Pro" لمستخدميها عدد من المزايا الصحية منها قياس متسوى الأكسجين فى الدم، وتتبع نبضات القلب والنوم والقلق، وغيرها من المزايا المخصصة للمرأة.

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