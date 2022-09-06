أحمد يونس يشوق متابعى «صباحك ومطرحك»: يومك هيبقى أحلى معانا

جدة - نرمين السيد - وروج الإعلامى أحمد يونس عبر حسابه الشخصى على "تويتر" لحلقة اليوم من "صباحك ومطرحك".

وشوق يونس متابعيه قبل بداية الحلقة، وقال: "يومك هيبقى أحلى لما تبدأه معانا فى صباحك ومطرحك الساعة 7 صباحا على الراديو 9090".

وشهدت حلقة اليوم ردود أفعال إيجابية خلال إذاعة البرنامج، وغردوا قائلين: "أفضل مذيع راديو للأبد"، "شكرا جدا على المود والحلقة العظيمة دى"، "حلقة جامدة كالعادة"، "طب وطابت أوقاتك".

قدمت حلقة اليوم الثلاثاء من برنامج "صباحك ومطرحك" المذاع على الراديو 9090، مجموعة من الأغانى المختلفة، بالإضافة إلى أبرز الأخبار الواقعة مساء أمس وصباح اليوم، وغيرها من الفقرات المشوقة للمستمعين.

برنامج "صباحك ومطرحك" يقدمه الإعلامى أحمد يونس، ويذاع على الراديو 9090 يوميًا من الأحد للخميس، من الساعة السابعة وحتى الساعة التاسعة صباحا.