3 أفيال يتجولون داخل مستشفى وسط المرضى! (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وتضمن الفيديو تجول 3 أفيال بحرية داخل أروقة مستشفى بالهند مما ترك الأطباء وفريق التمريض والعاملين بالمستشفى الهندى فى حالة ذهول تام. وأظهر المقطع، حسبما نشرت صحيفة ديلى ميل البريطانية، ذهول أحد العاملين بالمستشفى الهندى عندما رأى فيلا واحد فى مدخل المستشفى ثم يتبعه فيلان آخران!. وكشف الفريق العامل بمستشفى تدعى "بيناجورى العسكرى" فى غرب البنجال بالهند أن الأفيال الثلاثة تجمعوا وراء بعضهم ثم ظلوا يسيرون فى ممر المستشفى لبعض الوقت. وانتشرت اللقطات على تويتر بشكل كبير، حيث علق أحد الأشخاص، قائلا: "تخيل أحدهم يخرج من غرفة"، وعلق آخر: "التفتيش بقوة الأنياب الخاصة".

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