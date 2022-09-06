لقطات مذهلة لظاهرة الشفق القطبى من محطة الفضاء الدولية (فيديو)

جدة - نرمين السيد - يُظهر فيديو، الفاصل الزمنى منظرًا من محطة الفضاء الدولية أثناء تحركها على ارتفاع حوالى 270 ميلًا فوق المحيط الهندى باتجاه بحر المرجان شرق أستراليا، وخلال هذه الفترة يمكن رؤية الشفق القطبى "الرائع".

الشفق القطبى - المعروف أيضًا باسم الأضواء الشمالية أو الجنوبية - عبارة عن عروض نابضة بالحياة للضوء ناتجة عن تفاعل الجسيمات المشحونة عالية الطاقة المنبعثة من الشمس مع المجال المغناطيسى الواقى لكوكب الأرض أو الغلاف المغناطيسى.

تحدث هذه الظواهر فى الغلاف الجوى العلوى للأرض وتُرى فى الغالب عند خطوط العرض المرتفعة أو القطبية، على الرغم من أنه يمكن رؤيتها أحيانًا عند خطوط العرض الوسطى بعد الأحداث الشمسية القوية بشكل خاص.

وقالت ناسا فى منشور منفصل على موقع إنستجرام: "بمجرد دخولها الغلاف الجوى، تتصادم هذه الجزيئات الشمسية النشطة مع غازات الغلاف الجوى مما يؤدى إلى عرض جميل للضوء". "عندما تصطدم جزيئات الطاقة الشمسية بالأكسجين الموجود فى الغلاف الجوى فإنها تعطى درجات غنية من الأحمر والأخضر كما هو موضح فى هذه الصورة".

وأضافت: "على العكس من ذلك، إذا اصطدمت هذه الجسيمات نفسها بالنيتروجين فى غلافنا الجوى، فإنها تضيء السماء فى توهجات من الأزرق والأرجوانى".

ووفقًا لوكالة الفضاء الكندية - وهى أحد الشركاء الحاليين فى محطة الفضاء الدولية، جنبًا إلى جنب مع وكالة ناسا ووكالة الفضاء الأوروبية ووكالات الفضاء فى روسيا واليابان - يحدث الشفق القطبى تقريبًا على نفس الارتفاع مثل محطة الفضاء مما يعنى أن رواد الفضاء يمكنهم فى بعض الأحيان رؤيته على مستوى العين.

وفى 4 سبتمبر، ضرب تيار من الرياح الشمسية الأرض، مما تسبب فى عاصفة مغناطيسية أرضية من فئة G2، وفقًا لمركز التنبؤ بالطقس الفضائى التابع لدائرة الأرصاد الجوية الوطنية (SWPC).

أنتجت هذه العاصفة شفقًا قطبيًا فى بعض المناطق، بما فى ذلك أجزاء من الولايات المتحدة.

أنشأت الإدارة الوطنية للمحيطات (NOAA) - المنظمة الأم لخدمة الطقس الوطنية - نظام قياس لتصنيف العواصف المغناطيسية الأرضية وتأثيراتها المحتملة التى تتراوح من G1 (الثانوية) إلى G5 (المتطرفة)، وتعتبر عاصفة G2 ذات قوة "معتدلة".

بالإضافة إلى إثارة الشفق القطبى، فإن العواصف المغناطيسية الأرضية G2 لديها القدرة على التداخل مع أنظمة الطاقة فى خطوط العرض العالية. ساعة عاصفة G2 سارية المفعول ليوم الاثنين، 5 سبتمبر، وفقًا لـ SWPC.

ربط العلماء هذا الحدث الشمسى المحدد فى المقام الأول بتيار عالى السرعة لثقب إكليلى مستمر، أو CH HSS.

تنبعث هذه التيارات عالية السرعة من الرياح الشمسية بشكل خاص من الثقوب الإكليلية، وهى مناطق من الإكليل - الجزء الخارجى من الغلاف الجوى لنجمنا - والتى تكون أكثر برودة وأقل كثافة من المناطق المحيطة، وتسمح طبيعة المجال المغناطيسى فى هذه المناطق للرياح الشمسية بالهروب بسهولة أكبر إلى الفضاء.

يتم تعريف النشاط الشمسى من خلال دورة مدتها 11 عامًا، تتميز بفترات النشاط المرتفع والمنخفض المعروفة باسم الحد الأقصى والحد الأدنى للطاقة الشمسية.

خلال الحدود القصوى للشمس، يزداد عدد البقع الشمسية وتأثيرات أحداث الطقس فى الفضاء، مثل العواصف المغناطيسية الأرضية، على البيئة القريبة من الأرض تميل إلى أن تكون أكبر.

من المتوقع أن تبلغ الدورة الشمسية الحالية ذروتها فى عام 2025.