تطبيق يمكنه اكتشاف إصابة كورونا باستخدام الصوت (تفاصيل)

جدة - نرمين السيد - طور باحثون فى معهد علوم البيانات بجامعة ماستريخت فى هولندا، تطبيقًا للهواتف الذكية يمكنه الكشف بدقة عن عدوى كورونا فى أصوات الناس بمساعدة الذكاء الاصطناعى، أى أنه ليست هناك حاجة لعينة من الأنف.





وزعم الباحثون أن التطبيق أكثر دقة من العديد من اختبارات اللقاحات وهو رخيص وسريع وسهل الاستخدام، مما يعنى أنه يمكن استخدامه فى البلدان منخفضة الدخل.

وقال الباحثون أيضًا أنه يمكن استخدام هذا البرنامج فى البلدان التى تكون فيها اختبارات تفاعل البوليميراز المتسلسل باهظة الثمن نسبيًا أو يصعب على الحكومة توفيرها.

قالت وفاء الجباوى، الباحثة فى معهد علوم البيانات بجامعة ماستريخت بـ هولندا، إن النتائج الواعدة تشير إلى أن التسجيلات الصوتية البسيطة وخوارزميات الذكاء الاصطناعى الدقيقة يمكن أن تحقق دقة عالية فى تحديد المرضى المصابين بعدوى كورونا.

وأضافت الجباوى خلال عرضها التقديمي للتطبيق فى المؤتمر الدولى للجمعية الأوروبية للجهاز التنفسى فى برشلونة، إسبانيا: "علاوة على ذلك، فهى تتيح الاختبار الافتراضى عن بُعد ولديها وقت استجابة أقل من دقيقة. ويمكن استخدامها، على سبيل المثال، عند نقاط الدخول للتجمعات الكبيرة، مما يتيح الفحص السريع للسكان".

فى وقت العمل فى المشروع، قامت الجباوى ورؤساؤها أولاً بالتحقيق فيما إذا كان من الممكن استخدام الذكاء الاصطناعى لتحليل الأصوات من أجل التعرف على عدوى كورونا.

يقال إن الفريق استخدم معلومات من تطبيق "covid 19 Sounds" الذى تم التعهيد له من جامعة كامبريدج، والذى يتضمن 893 عينة صوتية من 4352 شخصًا صحيًا وغير صحى، منهم 308 ثبتت إصابتهم بـ كورونا. ثم اتبع الباحث طريقة لتحليل الصوت يمكن من خلالها تحدسد العديد من خصائص الصوت مثل الجهارة، والقوة، والتقلب.

وأوضحت الجباوى أنه "من أجل تمييز صوت مرضى كوفيد 19 عن أولئك الذين لم يصابوا بالمرض، قمنا ببناء نماذج ذكاء اصطناعى مختلفة وتقييم أى منها يعمل بشكل أفضل فى تصنيف حالات كوفيد 19".

اكتشف فريق البحث أن أداء الذاكرة طويلة المدى (LSTM) أفضل من غيره، حيث يعتمد هذا النموذج على الشبكات العصبية، التى تكرر الطريقة التى يعمل بها الدماغ البشرى وتتعرف على الأنماط الأساسية فى البيانات.

وكشف الفريق أن الدقة الإجمالية للتطبيق سجلت 89%، أى أن التطبيق كان دقيقًا بنسبة 89% فى تحديد الحالات الإيجابية لـ كوفيد 19 و83% فى تحديد الحالات السلبية لـ كوفيد 19.

وقالت الجباوي: "تُظهر هذه النتائج تحسنًا كبيرًا فى دقة تشخيص كورونا مقارنة بأحدث الاختبارات مثل اختبار التدفق الجانبى".