25 % من الكائنات فى خطر.. العالم يدرس حلولا لـ النجاة من اصدام كويكب بالأرض

جدة - نرمين السيد - تعكف المجموعة القانونية الدولية للدفاع الكوكبى التابعة للأمم المتحدة على دراسة التدابير التى ينبغى للمجتمع الدولى اتخاذها للحؤول دون خطر ارتطام كويكب بكوكب الأرض.





ويتمثل دور المجموعة فى "اتخاذ القرارات بشأن أفضل مهمة علمية ممكنة لصد هذا الكويكب"، وفقًا لما قالته العالمة الفرنسية أليسا حداجى، المشرفة على المجموعة الأممية المذكورة، وهى أيضًا رئيسة كونسورسيوم الفضاء فى جامعتى هافارد و "إم أى تى".

وتقام جلسة النقاشات هذه تحت رعاية الأمم المتحدة، بالتوازى مع مهمة DART التجريبية التابعة لوكالة الفضاء الأمريكية "ناسا"، والتى يتوقع أن تصطدم مركبتها بكويكب فى هاية سبتمر الجارى، لحرف مساره.

وأوضحت حداجى أن الدفاع الكوكبى يهدف إلى معرفة ما يجب فعله فى حال وجود تهديد من كويكب أو مذنب، إذا ما رصدنا جسمًا يزيد قطره عن 50 مترًا مع احتمال لاصطدامه بالأرض يفوق 1%، نفعّل عمل المجموعة الاستشارية لتخطيط المهمات الفضائية، التى تمت الموافقة عليها من اللجنة العلمية لمجلس شؤون الفضاء التابعة للأمم المتحدة، وتتألف من وكالات فضائية من دول مختلفة، إذا ما كان قطر الكويكب يفوق 300 متر، يمكن الحديث عن اصطدام قارى، إذا كان قطره يتخطى الكيلومتر، فإن الاصطدام سيهنى القضاء على 25% من الكائنات الحية، وفقًا لما نقلته "سكاى نيوز عربية".

وأشارت حداجى إلى أن الأساليب التى يُنظر فيها فى حالة وجود تهديد من هذا النوع، فالأمر لن يكون يالطبع على طريقة فيلم "أرماجيدون" أى تفجير الكويكب لأن التسبب بمزيد من الحطام أمر غير مستحسن، سيكون من الممكن الاصدام به وصد خلال هذا الارتطام، وهو ما ستعمل مهمتا DART وناسا وHera من وكالة الفضاء الأوروبية على اختياره قريبًا جدًا، إذا كان الكويكب كبيرًا جدًا أو إذا ما بدأنا التصدى له فى وقت متأخر جدًا، من الممكن إحداث انفجار شحنة نووية بجوار الكويكب، وبالتالى إذابة بعض الصخور التى قد تنفصل وتدفع إلى الجانب الآخر كرد فعل.

وقالت حداجى إن الشبكة الدولية للتحذير من الكويكبات، المسؤولة عن اكتشاف الكويكبات وتقييم المخاطر، ستبلغ بالأمر الأمم المتحدة والمجموعة الاستشارية لتخطيط المهمات الفضائية، وكذلك سياسيى البلد أو البلدان التى يُحتمل أن تتأثر، وسيتخذ القرار على المستوى السياسى بناءً على نصيحة المجموعة الاستشارية لتخطيط المهمات الفضائية.