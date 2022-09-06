جدة - نرمين السيد - ويأتى هاتف Poco M5 بشاشة LCD بحجم 6.58 إنش وجوة عرض Full HD+، وتدعم الشاشة معدل تحديث 90Hz كما تحتوى الشاشة على طبقة حماية من زجاج Gorilla وكاميرا أمامية بدقة 5 ميجا بيكسل. ويتميز الهاتف بإعدادات رباعية للكاميرا الخلفية التى تتضمن مستشعر رئيسى بدقة 50 ميجا بيكسل، وفتحة عدسات f/1.8 مع مستشعر Macro بدقة 2 ميجا بيكسل وفتحة عدسات f/2.4، ويأتى المستشعر الثالث بدقة 2 ميجا بيكسل، وفتحة عدسات f/2.4. وينطلق هاتف Poco M5s بشاشة AMOLED بحجم 6.43 إنش، ومعدل تحديث 60Hz، ويدعم الهاتف رقاقة معالج Helio G95. ويأتى الهاتف بإعدادات كاميرا خلفية بمستشعر رئيسى بدقة 64 ميجا بيكسل بفتحة عدسات f/1.8، بينما يأتى المستشعر الثانى بدقة 8 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة 118 درجة وفتحة عدسات f/2.2 كما يأتى بمستشعر Macro بدقة ميجا بيكسل، مع مستشعر دقة 2 ميجا بيكسل. ويتميز مستشعر الكاميرا الأمامية بمستشعر بدقة 13 ميجا بيكسل، وقدرة بطارية 5000 mAh.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بعد طرحها رسميًا.. مواصفات هواتف Poco الجديدة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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