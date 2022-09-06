توقعات الأبراج الثلاثاء 6 سبتمبر 2022.. تقدم مهنى ومفاجآت عاطفية

جدة - نرمين السيد - توقعات الأبراج الثلاثاء

الحمل

تخلص من الكسل وانجز مهام عملك، وحكّم عقلك إذا قابلت شخصًا سيطر على مشاعرك حتى لا تندم.

الثور

حاول أن تحب عملك لتبدع فيه وتتفوق، وفكر جيدًا فى حقيقة مشاعرك بالعلاقات العاطفية.

الجوزاء

حافظ على مكتسباتك وفكر فى تحقيق المزيد ولا تتراجع، واخصص بعض من وقتك للجلوس مع شريك حياتك أو الخروج سويًا.

السرطان

اعتمد على ذكائك ومهاراتك وقدراتك لتحقق ما تطمح له فى العمل، وقوى علاقتك بشريك حياتك.

الأسد

تقبل التغيير ولا تظل واقفًا فى مكانك لتستطيع المواصلة والتميز، واخبر الشخص الذى تريده أن يكون شريك حياتك عن صفاتك لينسجم معك.

العذراء

تعاون مع زملائك لتطوير العمل ورفع مستواه، وانصت لشريك حياتك وافتح صفحة جديدة وعبر له عن اهتمامك.

العقرب

فكر جيدًا فى الفرص التى تتاح لك ولا تتسرع، واحتوى شريك حياتك وكن متفاهمًا معه وقدم له الهدايا.

الميزان

تأقلم مع الأوضاع القائمة وابحث عن أفكار جديدة لتحقق النجاح، وعبر للشخص الذى يميل إليه قلبك عن حقيقة مشاعرك وصارحه عما بداخلك.

الجدى

ركز فى عملك ولا تشتت انتباهك بأمور غير هامة لك، واهتم أكثر بشريك حياتك واكسر الجمود الموجود فى العلاقة.

القوس

طوّر من مهاراتك واجتهد لتحسن وضعك المهنى، وكن قريبًا من شريك حياتك وقدم له الدعم والمساندة.

الحوت

اغتنم الفرصة فقد لا تتكرر مرة آخرى، وكن واضحًا مع شريك حياتك وشاركه فى كل القرارات.

الدلو

ابذل قصارى جهدك لتحقق ما تريد فى عملك، واجلس مع شريك حياتك وحاول إنهاء المشكلات حتى لا تؤثر على العلاقة.