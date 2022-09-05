غرامات على إنستجرام بقيمة 400 مليون دولار لهذا السبب

ونقلت قناة "آسيا نيوز" الإخبارية عن متحدث باسم المكتب قوله إن التحقيق، الذى بدأ فى عام 2020، ركز على المستخدمين الصغار الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و17 عامًا، والذين سُمِح لهم بتشغيل حسابات تجارية؛ مما سهل نشر أرقام هواتف المستخدمين وعناوين بريدهم الإلكترونى.
وفتح مكتب مفوض البيانات أكثر من عشرة تحقيقات بشأن أعمال الشركة الأم لانستجرام وهى (ميتا بلاتفورمز)، التى شملت أيضًا منصتى فيسبوك وواتس آب.
وكان المكتب قد فرض غرامة على واتس آب العام الماضى بمبلغ قدره 225 مليون يورو لإخفاقه فى الامتثال لقواعد بيانات الاتحاد الأوروبى فى عام 2018.
يشار إلى أن المكتب يعتبر بمثابة لجنة حماية البيانات وهى السلطة الوطنية المستقلة المسئولة عن دعم حق الاتحاد الأوروبى الأساسى للأفراد فى خصوصية البيانات من خلال إنفاذ ورصد الامتثال لتشريع حماية البيانات فى أيرلندا.
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