السجن 14 عاما عقوبة استيراد المسدسات فى كندا

جدة - نرمين السيد - وأوضحت رفاه السعد، أن قرار الحكومة الكندية، جاء بعد ارتفاع نسبة الجرائم بسبب هذه الأسلحة الخفيفة. وأشارت مراسلة قناة "العربية الحدث"، إلى أن مسح كندى فى 2020 أوضح أن هناك أكثر 2.5 مليون رخصة سلاح.

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