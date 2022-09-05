«طريق الأفعى».. أمريكا تغلق شارعا رئيسيا لحماية الثعابين من البشر

جدة - نرمين السيد - كما أغلقت "سلطات الحياة البرية" فى ولاية إلينوى مسافة 3.2 كم من شارع رئيسى، ومنعت دخول المركبات إليه، حتى نهاية شهر أكتوبر المقبل، لتسمح للثعابين بالقيام بهجرتها السنوية بأمان.

وأوضحت خدمة الغابات الأمريكية أن طريق الغابات رقم 345، المعروف أيضًا باسم "طريق الأفعى"، فى غابة شاونى الوطنية، مغلق أمام المركبات بدءًا من الأول من سبتمبر وسيظل مغلقًا حتى 30 أكتوبر.

وتهاجر الثعابين من مستنقعات "لا رو" إلى منحدرات الحجر الجيرى القريبة، بحسب إدارة الموارد الطبيعية فى إلينوى.

وتعد بعض الثعابين والبرمائيات مهددة بالانقراض فى الولاية، ويساعدها إغلاق الطريق على العبور بأمان، وفقًا لما نقلته "سكاى نيوز عربية".

وبينما لا يُسمح للسيارات بالسير على الطريق، فإنها ستظل مفتوحة للأشخاص الذين يتنقلون سيرًا على الأقدام، بحسب موقع "فوكس نيوز".

وأشارت وزارة الزراعة الأمريكية إلى أن "طريق الأفعى" هو موطن لـ 23 نوعًا من الثعابين، بعضها سام بما فى ذلك الأفعى الجرسية والأفعى النحاسية، وواحد من الأماكن الأهم للأفاعى فى أمريكا الشمالية.