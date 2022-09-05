نتفليكس تطلق اشتراكًا جديدًا بنصف الثمن

جدة - نرمين السيد - ويأتى ذلك فى إطار محاولات نتفليكس لمواجهة المنافسة المتوقعة من الفئة المدعومة إعلانيًا من خدمة البث المباشر المنافسة "ديزنى بلس"، والتى ستطرحها ديزنى، يوم 8 ديسمبر المقبل.

وكشفت تقارير إعلامية أن سعر الاشتراك الجديد فى نتفليكس، سيرواح بين 7 و9 دولارات شهريًا، أى حوالى نصف قيمة الاشتراك العادى حاليًا فى المنصة، والذى يبلغ 15.5 دولار شهريًا.

يذكر أن "بلومبرك" قالت فى وقت سابق إنه لن يتم بث الإعلانات أثناء عروض الأطفال، كما لن يتيح هذا الاشتراك للمستخدمين تنزيل الأفلام من المنصة.