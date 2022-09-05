جدة - نرمين السيد - ويحمل هاتف ريلمى الجديد اسم "Realme GT Neo 3T"، الذى يأتى بشاشة من نوع AMOLED، بقياس 6.7 بوصة، وبجودة عرض FHD+.
ويزود الهاتف بكاميرا حيث تبلغ دقة الرئيسية 64 ميجابيكسل، مع عدسة فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابيكسل، بالإضافة إلى عدسة للتصوير الماكرو بدقة 2 ميجابيكسل، وذلك إلى جانب كاميرا أمامية مميزة بدقة 16 ميجابيكسل.
ويقترن الهاتف بذاكرة وصول عشوائى رام بسعتى 8 جيجابايت، من نوع LPDDR5 +، ومتصلة بذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 أو 256 جيجابايت.
ويحتوى الهاتف على بطارية كبيرة حيث تبلغ سعتها 5000 مللى أمبير، كما تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 80 وات.
ويُطرح هاتف "Realme GT Neo 3T" فى الأسواق بسعر 380 دولار أمريكى أى حوالى 7000 جنيه مصرى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ببطارية كبيرة وكاميرا ثلاثية.. «GT Neo 3T» من ريلمى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.