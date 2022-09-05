ببطارية كبيرة وكاميرا ثلاثية.. «GT Neo 3T» من ريلمى

جدة - نرمين السيد - ويحمل هاتف ريلمى الجديد اسم "Realme GT Neo 3T"، الذى يأتى بشاشة من نوع AMOLED، بقياس 6.7 بوصة، وبجودة عرض FHD+.

ويزود الهاتف بكاميرا حيث تبلغ دقة الرئيسية 64 ميجابيكسل، مع عدسة فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابيكسل، بالإضافة إلى عدسة للتصوير الماكرو بدقة 2 ميجابيكسل، وذلك إلى جانب كاميرا أمامية مميزة بدقة 16 ميجابيكسل.

ويقترن الهاتف بذاكرة وصول عشوائى رام بسعتى 8 جيجابايت، من نوع LPDDR5 +، ومتصلة بذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 أو 256 جيجابايت.

ويحتوى الهاتف على بطارية كبيرة حيث تبلغ سعتها 5000 مللى أمبير، كما تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 80 وات.

ويُطرح هاتف "Realme GT Neo 3T" فى الأسواق بسعر 380 دولار أمريكى أى حوالى 7000 جنيه مصرى.