مشاهد مرعبة بالصين لحظة وقوع الزلزال (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وتداول فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعى يرصد لحظات وقوع الزلزال. ورصد الفيديو مشاهد مرعبة بالمنازل للحظة وقوع الزلزال فى جنوب غرب الصين، وجاء فيه لقطات لتدمير المنازل وسقوط المياه من أحواض السمك وهز "النجف" بشدة، وغيره. وذكر المركز الصينى لشبكات الزلازل - وفقا لوكالة الأنباء الصينية "شينخوا" - أنه تم رصد مركز الزلزال، الذى وقع بعمق 16 كيلومترا، عند التقاء دائرة عرض 29.59 درجة شمالا وخط طول 102.08 درجة شرقا، مضيفا أن مركز الزلزال وقع على بعد 39 كيلومترا من مقر محافظة لودينج، وأن هناك عدة قرى على بُعد 5 كيلومترا حول مركز الزلزال.

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