حادثة مرعبة.. لعبة ملاهى تثير الذعر فى الهند (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وشهدت الهند سقوط إحدى الملاهى، التى نتج عنها إصابة 16 فردا. وأشارت التقارير إلى أن تلك اللعبة سقطت من ارتفاع 50 مترا فوق سط الأرض، أثناء إحياء مناسبة تُعرف باسم "جسر لندن" فى "دوسيهرا" بمدينة موهالى الهندية. ونتج عن تلك الحادثة، نقل المصابين إلى المستشفى للتعرض لإصابات فى الظهر والفكين وغيره، ولكن ليس هناك حالات وفاة. وكشف منظم الحفلة، صنى سينج، على سبب الحادثة والتى ترجع لمشكلة فنية. يذكر أن حفلة "جسر لندن" كان من المفترض انتهاؤها فى 31 أغسطس، ولكن تم تمديد الفترة حتى 11 سبتمبر.

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