اليوم العالمى للعمل الخيرى.. كيف تشجعين طفلك على التطوع؟ (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - بحسب أطباء نفسيون، فهناك مجموعة من النصائح الهامة التى يمكن من خلال اتباعها تشجيع طفلك على التطوع، وهو ما يرصده الإنفوجراف التالى.

ويمكن تشجيع الطفل على العمل الخيرى من خلال تعليمه إكرام الضيف واستقباله بابتسامة وبتواضع، وعلى دعوة أقاربه للطعام لتعزيز صلة الأرحام، والتبرع للمؤسسات الخيرية بجزء من مصروفه الشهرى.