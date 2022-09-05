تحذير جديد من جوجل لمستخدمى أنظمة أندرويد

جدة - نرمين السيد - وأشارت جوجل إلى أن هناك رسالة متداولة بين مستخدمى جوجل كروم عبر أجهزة الأندرويد، تتسبب فى اختراق البيانات.
واستهدفت جوجل من تحذيراتها الأفراد الذين يزورون "المواقع غير الآمنة"، وفقا لما جاء فى "سكاى نيوز".
ونصح تقرير جاء بصحيفة "ذا صن" البريطانية بعدم تجاهل الرسالة التحذيرية التى تظهر للمستخدمين عند زيارة البرامج الضارة أو المواقع "المشبوهة"، والتفكير فيها جيدا قبل رفضها أو استمرار المتابعة.
وكشفت الشركة أن هناك بعض المواقع الخادعة التى تؤدى إلى تنزيل البرامج الضارة الغنية بالفيروسات على الجهاز.
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