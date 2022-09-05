خرافات بشأن طريقة الحفاظ على بطارية الهواتف

جدة - نرمين السيد - عمر البطارية

وصنف خبراء التقنية أن هناك بعض العادات الخاطئة التى يسلكها البعض، اعتقادا بأن ذلك يحافظ على إطالة عمر البطارية.

ومن بين الخرافات المتداولة حول بطارية الهاتف الذكى التى يجب التوقف عن تصديقها:

خرافات حول البطارية

-عدم استخدام الهاتف أثناء الشحن:

يندفع البعض إلى عدم استخدام الهاتف أثناء الشحن بهدف التقليل من الحرارة الناتجة وقتها وبالتالى يتم إلحاق الضرر بالهاتف وعمر البطارية.

-إيقاف تشغيل الهاتف يضر بطاريته:

يعتقد عدد من مستخدمى الهواتف الذكية أنه ليس هناك ضرر لإيقاف تشغيل الهاتف وعدم استعماله لفترة من الوقت، ولكن جميع الهواتف صُممت حتى يتم تشغيلها طوال الوقت، لذا يفضل وقتها إعادة تشغيل الهاتف كل فترة.

-تفريغ البطارية إلى 0% قبل الشحن:

لا يساهم فراغ بطارية الهواتف ونفادها كاملا، فى تحسين عمر البطاريات، بل يجب على المستخدم بذل قصارى الجهد لتجنب وصول البطارية إلى 0%.