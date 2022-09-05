جزائرى يتزوج من امرأتين فى حفل زفاف واحد (صور)

جدة - نرمين السيد - وأثار الشاب الجزائرى حالة من الجدل عبر السوشيال ميديا بسبب تزوجه لامرأتين خلال حفل زفاف واحد. وتسببت الصور فى حدوث ضجة لدى مستخدمى السوشيال ميديا بين مؤيد ومعارض، وبدأ البعض يتساءل عن كيفية إقناع المرأتين. وظهر الشاب فى الصور مع المرأتين أثناء حفل الزفاف فى حالة من السعادة والرضا، حيث استعان بـ عربية واحدة و2 من "التورتة". وانتشرت صورة لدعوة الزفاف المكتوب عليها: "تتشرف عائلة بويديوة لدعوتكم لحضور حفل زفاف ابنها رشيد مع مريم وحنان".

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