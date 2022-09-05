ليلة مرعبة فى أوروبا بسبب «طائرة طائشة» ونهاية مأساوية

جدة - نرمين السيد - مأساة انتهت بها طائرة خاصة من طراز "سيسنا"، حيث سقطت قبالة سواحل لاتفيا، مساء أمس، عقب محاولات تعقب من طائرات تابعة لحلف شمال الأطلسى (ناتو)، لمسارها غير المنتظم، وفقا لخدمة الإنقاذ السويدية.





موقع "فلايت رادار 24"، كشف أن الطائرة المسجلة فى النمسا، كانت تحلق فوق شريش جنوبى إسبانيا، بعدما أقلعت الساعة 12.56 بتوقيت جرينتش، من دون أن يكون لها وجهة محددة.

وأشارت إلى أن الطائرة استدارت مرتين، إحداهما فوق باريس والثانية فوق كولونيا، قبل أن تتجه مباشرة صوب بحر البلطيق، وتمر قرب جزيرة جوتلاند السويدية.

ورصدت أجهزة التتبع فقدان الطائرة سرعتها بحلول الساعة 17.37 بتوقيت جرينتش، وارتفاعها بشكل حاد.

بدوره قال متحدث باسم خدمة الإنقاذ السويدية: "علمنا أن الطائرة سقطت (فى المحيط) شمال غربى بلدة فنتسبيلز فى لاتفيا، لقد اختفت من على شاشات الرادار".

يوهان والستروم، من الإدارة البحرية السويدية، أوضح أن ألمانيا والدنمرك أرسلتا طائرات حربية فى وقت سابق للبحث عن الطائرة لدى مرورها عبر المجال الجوى للبلدين، لكنها لم تتمكن من التواصل مع الطيار.

وواصل: "لم يتمكن الطيارون من رؤية أى شخص فى قمرة القيادة".

صحيفة "بيلد" الألمانية، نوهت بأن الطيار ورجلا وامرأة وشخصا قالت إنه ابنتهما، كانوا على متن الطائرة، من دون ذكر مصدر هذه المعلومة.

من جهته أشار متحدث باسم سلاح الجو الليتوانى، إلى أن طائرة هليكوبتر تابعة لسلاح الجو أُرسلت إلى موقع سقوط الطائرة؛ للبحث عن الركاب، بناء على طلب لاتفيا المجاورة، كما قالت الأخيرة إنها أرسلت سفنا إلى مكان الحادث.