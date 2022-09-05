مناسب لأطفالك.. هونر تطرح تابلت بسعر رخيص

جدة - نرمين السيد - ويأتى تابلت هونر الجديد "Honor Pad X8 Lite" بمزايا فائقة وبسعر مناسب. ويتميز بشاشة كبيرة من نوع LCD، وبقياس 9.7 بوصة، وبدقة عرض 1280 × 800 بيكسل. ويزود "Honor Pad X8 Lite" بكاميرا رئيسية بدقة 5 ميجابيكسل، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 2 ميجابيكسل، بالإضافة إلى دعمه لخاصية "Histen Audio" حيث يأتى مزدوا بمكبرات صوت. ويقترن التابلت بذاكرة وصول عشوائى رام بسعة 3 أو 4 جيجابايت، ومتصلة بذاكرة تخزين داخلية بسعة 32 جيجابايت. ويتمتع "Pad X8 Lite" بطارية كبيرة بقوة 5100 مللى أمبير فى الساعة، حيث تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 10 وات. ويبدأ تابلت هونر الجديد "Honor Pad X8 Lite" بسعر يتراوح ما بين 200 إلى 300 دولار أى حوالى ما يزيد عن 3800 جنيه مصرى.

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