بسبب حشرة.. موقف مقزز من مذيعة كندية على الهواء (فيديو)

جدة - نرمين السيد - واندفعت الكندية التى تدعى "فرح ناصر" إلى سلوك تصرف مثير للاشمئزاز والسبب حشرة.
واندفعت فرح أثناء قراءة نشرة الأخبار عبر قناة "جلوبال نيوز كندا" إلى ابتلاع حشرة على الهواء، لاستكمال قراءتها وكأن شيئا لم يكن.
وأعربت المذيعة لشبكة "سى إن إن" عن استيائها بعد ابتلاع الحشرة، معلقة: "كانت ترفرف فى حلقى .. مقززة للغاية".
وشاركت فيديو ابتلاعها للحشرة عبر حسابها الشخصى على "تويتر"، معلقة: "فعلت ذلك لأننا جميعا بحاجة إلى الضحك هذه الأيام".
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