سبَّاحة تسير فى الماء على رأسها بـ الكعب العالى! (فيديو)

جدة - نرمين السيد - لا يخلو العالم من مواقف غريبة تثير الدهشة فى كثير من الأحيان.. هذه المواقف نأخذ منها اليوم سير إحدى السباحات الماهرات ليس على أرجلها فى الماء، وإنما على شعر رأسها! حيث تلتقط حقبية من أسفل حمام سباحة.





وفى هذا الصدد، ذكرت وكالات أجنبية، أن كريستينا ماكوشنكو، وهى سباحة ماهرة، وبطلة العالم 4 مرات سابقًا فى السباحة المتزامنة، تمكنت من القيام بالسير تحت الماء على رأسها بالكعب العالى، وبدون أجهزة الأكسجين. وانتشر مقطع الفيديو الذى يوثق هذا المشهد الغريب على إنستجرام على نطاق واسع، وهو ما حقق أكثر من 54 مليون مشاهدة و1.8 مليون إعجاب. ويظهر الفيديو أن كريستينا تؤدى تلك المشاهد، وهى ترتدى ملابس سباحة سوداء وكعبًا عاليًا وتمشى على رأسها على عقب داخل حمام السباحة.

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