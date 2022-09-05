جاكوزى فى إستاد فرنسى.. مشجعان يستحمان أثناء مشاهدة مباراة فى الدورى (صورة)

جدة - نرمين السيد - شهدت مباراة تروا أمام نظيره رين فى الدورى الفرنسى، مساء أمس الأحد، واقعة غريبة على الملاعب، حيث ظهر مشجعان خلال المباراة داخل "جاكوزى" أثناء مشاهدتهما لكرة القدم داخل الإستاد.





وكانت مباراة تروا ونظيره رين بالدورى الفرنسى، انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق، حيث جمعتهما ضمن منافسات الدورى الفرنسى لكرة القدم 2022 - 2023. وقالت وسائل إعلام أجنبية، إن استاد مباراة تروا أمام نظيره رين فى الدورى الفرنسى أقيم به جاكوزى للمشجعين فى واقعة غريبة على ملاعب العالم. وكشفت وسائل الإعلام العالمية عن أن مشجعين لـ فريق تروا، استغلا اللقاء للاستحمام فى الجاكوزى القريب جدًا من إحدى الرايات الركنية فى الملعب، لدرجة أن أى لاعب كان ينفذ الركلة كان يبتعد عنهما مسافة لا تزيد على مترين فقط.

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