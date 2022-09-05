خبير ذكاء اصطناعى: الدولة المصرية تبذل جهودا كبيرة من أجل التحول الرقمى

جدة - نرمين السيد - وأوضح العدل، فى مداخلة لبرنامج "من مصر"، الذى يعرض على قناة cbc، أن المدن الذكية فى مصر تعتبر تقدما كبيرا فى مجال البنية التحتية، مشيرا إلى أن الدولة المصرية تبذل جهودا كبيرة من أجل التحول الرقمى.

وقال، إنه يمكن استخدام الذكاء الاصطناعى فى تشخيص الأمراض وتوقع المشاكل والأزمات التى ما يمكن أن تحدث مستقبليا، منوها بأن الذكاء الاصطناعى والتكنولوجيا يندرجات تحت مسمى التوأمة الرقمية.