توقعات الأبراج الإثنين 5 سبتمبر 2022.. نصائح فى العمل والعلاقات العاطفية

جدة - نرمين السيد - توقعات الأبراج الإثنين

الحمل

ناقش مديرك فى كل الأمور المتعلقة بالعمل وضع خطة لتصل إلى هدافك، وتعامل مع شريك حياتك بطرية لائقة وتحلى بالصبر وكن ودودًا معه.

الثور

جدد سعيك ورتب مهامك واستعيد طاقتك، وكن لطيفًا مع شريك حياتك وعبر له عن مشاعرك الصادقة تجاهه.

الجوزاء

انسى الماضى وركز فى مستقبلك واعمل جاهدًا لتبلغ ما تتمنى، ولا تهمل شريك حياتك وحاول تحسين العلاقة.

السرطان

نظم وقتك ولا تشتت نفسك بأشياء لن تفيد وركز فى العمل، وتحدث مع شريك حياتك وحاول إنهاء المشكلات حتى لا تتأثر العلاقة.

الأسد

اجتهد فى عملك لتصل إلى ما تريد، وتعامل بحرص مع الأشخاص المقربين منك.

العذراء

كن حاسمًا فى قراراتك ولا تتردد ولا تتراجع، وحاول أن تكسر الجمود فى العلاقة العاطفية وتقرب أكثر من شريك حياتك.

العقرب

استفيد من خبراتك وذكائك لتحقق طموحك، ولا تثير المشكلات مع أفراد أسرتك وانصت لهم وقدم الدعم.

الميزان

اغتنم الفرصة فقد لا تتكرر مرة آخرى وتندم عليها، وجدد حياتك العاطفية وتخلص من الروتين.

الجدى

انجز أعمالك وضع خطة ترفع من مستوى العمل، وابحث عن شريك حياتك بين الأشخاص المقربين والذين تقابلهم بشكل يومى.

القوس

ركز مجهودك فى عملك وتعاون مع زملائك، واحتوى شريك حياتك وكن متسامحًا.

الحوت

رشد من نفقاتك وادخر بعض نقودك، وتجاوز أى مشكلات فى الحياة العاطفية وحافظ على علاقة الحب والاحترام المتبادل مع شريك حياتك.

الدلو

انصت للنصائح التى يعطيها لك مديرك فى العمل، وتبادل الاهتمام مع شريك حياتك لتقوى العلاقة.