موعد طرح الجيل الجديد من السماعة اللاسلكية AirPods Pro من أبل

جدة - نرمين السيد - وينطلق مؤتمر أبل فى 7 سبتمبر للإعلان الرسمى عن سلسلة هواتف iphone 14، وكذلك الجيل الجديد من ساعات آبل الذكية.

وأشارت التقارير أن الجيل الجديد من سماعة AirPods Pro اللاسلكية سيتم طرحه فى فعاليات مؤتمر آبل الذى يقام بعد أيام.

وقدمت شركة أبل الإصدار السابق من سماعات AirPods Pro خلال عام 2019، إلا أن الشركة لم تقدم تحديث لهذا الإصدار حتى الآن.

وتستعد أبل الآن لإطلاق الجيل الجديد من سلسلة السماعات، وذكرت تقارير سابقة أن الإصدار الجديد من سلسلة سماعات Pro ينطلق هذا العام، بينما أكد التقرير أن السماعى يكشف عنها النقابة فى حدث آبل القادم.

ومن المقرر أن تأتى سماعة AirPods Pro 2 بتصميم صغير الحجم مقترنة بالإصدار الحالى، كما يتضمن الإصدار الجديد بعدد من المميزات التى تدعم المستخدم فى اللياقة البدنية.