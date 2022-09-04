«ميت على قيد الحياة».. أخبروه منذ عام أنه توفى ويكافح الآن ليثبت العكس!

جدة - نرمين السيد - وأوضح أوم براكاش، غنه حاول جاهدًا وعل مدار العام الماضى لإثبات أنه على قيد الحياة، مضيفًا أنه حرم كذلك من معاش الشيخوخة.
ورد براكاش على أحد كبار المسؤولين قائلًا: "بما أننى ميت فى السجلات الحكومية، لم أستطع حتى سحب الأموال من البنك، لقد تأثر محصول قصب السكر الخاص بى لأننى لم أتمكن من ريه بسبب نقس الال، ولا أحد يساعدنى"، وفقًا لـ "سكاى نيوز عربية".
وأشار إلى أنه قبل نحو عام علم بوفاته فى السجلات، عندما ذهب لسحب معاش التقاعد المخصص لكبار السن، قيل له إنه توفى.
ولفت أحد الضباط إلى أنه تلقى إشعارًا بالأمر، وسيرسل فريقًا إلى قرية أوم براكاش للتحقيق فة الأمر، مضيفًا: "إذا أعلن عن وفاته فى السجلات، فسيتم تصحيحها واتخذاذ الإجراءات اللازمة ضد المذنبين".
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