لحماية أرقام المستخدمين.. ميزة جديدة من واتساب

جدة - نرمين السيد - يقدم تطبيق واتساب خلال هذه الفترة عددًا من التحديثات والميزات الجديدة للمستخدمين، وذلك من أجل جذب العديد من العملاء الجدد للتطبيق، فى ظل منافسات قوية مع تطبيقات دردشة آخرى، حيث بدأ التطبيق فى إصدار تجريبى مخصص لنظام أندرويد خلال الساعات القليلة الماضية برقم 2.22.19.19 من أجل تدعيم الخدمة.





وتتركز الميزة التجريبية الجديدة حول ظهور رقم الهاتف على التطبيق، مما سيمنع بعض الأنشطة التجارية والشركات من الإطلاع على رقم العميل فى حالة الإعلانات، حيث تهدف الميزة الجديدة إلى تزويد المستخدمين والعملاء الناشطين على تطبيق المراسلة الفورية، بخيار الكشف عن رقم الهاتف الخاص بهم، بشكل يدوى عند التحدث مع شركة معينة لا تمتلك رقم الهاتف مسبقًا.

وأوضح التطبيق أنه سوف يكون لدى المستخدمين، القدرة على معرفة ما إذا كان النشاط التجارى المعنى يمكنه الوصول إلى رقم الهاتف الخاص بهم داخل المعلومات حول الشبكة.

ويتوفر الميزة الجديدة فى النسخة التجريبية فى WhatsApp Beta برقم الإصدار 2.22.19.19، ومن المحتمل أن تظل تلك الميزة قيد التطوير خلال الأيام القادمة حتى يتم توفيرها فى الإصدار الثابت من التطبيق.

ويعمل واتساب يعمل على أداة جديد تُسمى WhatsApp Surveys، والتى يمكن استخدامها لجمع التعليقات بشكل آمن حول الميزات والمنتجات الجديدة، من أجل تجنب سوء الفهم خلال الأيام القادمة،فى وجود استطلاع جديد، وسوف يقوم التطبيق بتوضيح الغرض.