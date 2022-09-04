مفاجأة.. حقيقة العمارة الأثرية التى شغلت المصريين الأيام الماضية (صور)

وانتشرت تلك الصور على نطاق واسع، وسط تعليقات أوضحت أنها تعود إلى العصور الوسطى من القاهرة القديمة فى مصر.
إلا أن تلك الصورة فى الحقيقة ليست إلا عملًا فنيًا رقميًا نفذه مصمم باستخدام برنامج ذكاء اصطناعى، بحسب وكالة "فرانس برس".
حيث تبين بعد البحث أنها منشورة فى حساب المصمم المصرى، "حسن رجب" على موقع "إنستجرام".
ولفت المصمم إلى أن الصورة عبارة عن تصميم سريالى لوجهات مبان فى منطقة مصر القديمة، نفذ من خلال برنامج للذكاء الاصطناعى، باستخدام عناصر من العمارة المملوكية، وفقًا لـ "العربية".
وقال إن التصميمات هذه التصميمات لا تصلح فى الوقت الحالى إلا كأعمال فنية ملهمة للعمارة، إذ تحتاج إلى دراسة أشمل وأدق تأخذ فى الاعتبار عدة عاصر معمارية أساسية.
يذكر أن القاهرة القديمة المعروفة كذلك باسم القاهرة الفاطمية، تزخر بالمعالمال الإسلامية، وهى مدرجة منذ العام 1979 على قائمة التراث العالمى لمنظمة اليونسكو مع 600 مبنر أثرى مسجل.
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