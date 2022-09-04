اختراق سامسونج.. وتحذيرات للعملاء بشأن بياناتهم الشخصية

جدة - نرمين السيد - وتعرضت بعض البيانات الشخصية لعملاء سامسونج للاختراق مرة آخرى، ولكن لم تقدم سامسونج معلومات محددة عن عدد العملاء الذين تم اختراق بياناتهم، بحسب "فوربس".

وأشارت شركة سامسونج إلى أنه لم يتم الوصول إلى معلومات بطاقة الائتمان أو الخصم، ولا أرقام الضمان الاجتماعى، ورغم ذلك، فإن مدى البيانات التى تم اختراقها ينذر بالخطر.

وأوضحت سامسونج أن الطبيعة الدقيقة للبيانات التى تم الوصول إليها قد تختلف من عميل لآخر.

وأضافت أنها تجمع جميع البيانات للمساعدة فى تقديم أفضل تجربة ممكنة مع منتجاتنا وخدماتنا.

ينصح العملاء بالتنبيه إلى رسائل البريد الإلكترونى أو الرسائل أو المكالمات الهاتفية غير المرغوب فيها التى قد تستخدم البيانات المسروقة كأداة للتفاعل.