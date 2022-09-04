بدأ بـ خطأ إملائى.. الذكرى الـ 24 لتأسيس جوجل

جدة - نرمين السيد - تأسيس جوجل
وتم تأسيس محرك البحث الشهير على يد سيرجى برين ولارى بايج، حيث بدأت القصة منذ 1995 بجامعة ستانفورد.
وتعد شركة جوجل من أشهر شركات البحث الأمريكية التى أُسست فى 1998، وهى تابعة للشركة القابضة "Alphabet Inc".
أهمية جوجل
وتلعب شركة جوجل دورا مهما فى عالم الإنترنت، لأن أكثر من 70% من البحث عبر الإنترنت يتم من خلال "Google"، لذا تعد جزء أساسى لدى المستخدمين.
وكان الهدف من وراء شركة جوجل هو البحث عبر الإنترنت، ولكن الآن أصبحت تقدم ما يزيد عن 50 خدمة، منها البريد الإلكترونى والهواتف وأجهزة الكمبيوتر.
بداية جوجل
وترجع بداية تأسيس جوجل إلى الطالبان سيرجى برين ولارى بايج بجامعة ستانفورد، حيث كانا فتونين بفكرة استخلاص المعنى من كتلة البيانات المتراكمة على الإنترنت، لذا بدأوا فى عمل غرفة لابتكار نوع جديد من تكنولوجيا البحث بهدف الاستفادة من قدرات التصنيف الخاصة بمستخدمى الويب من خلال تتبع "روابط الدعم" لكل موقع ويب.
وفى منتصف 1998 تلقى رين وبيج تمويل خارجى لإنشاء متجر بكاليفورنيا يحمل اسم "Google".
اسم Google
وجاءت تسمية جوجل بذلك الاسم، لاشتقاقها من خطأ إملائى فى الاسم الأصلى المخطط للصفحة "googol"، وهو مصطلح رياضى للرقم الأول المتبع بمقدار 100 صفر.
وبحلول 1999 بدأ نشاط الشركة فى التوسع حتى أصبحت من أهم مواقع البحث الشهيرة على الويب.
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