جدة - نرمين السيد - Redmi A1 ويحمل هاتف ريدمى الجديد المقرر طرحه فى 6 سبتمبر الجارى، اسم "Redmi A1". ويأتى الهاتف بشاشة كبيرة قياس 6.5 بوصة، ومن نوع TFT، ودقة 1600 × 720 بيكسل. كاميرا Redmi A1 ويزود "Redmi A1" بكاميرا خلفية مزدوجة مع مستشعر أساسي بدقة 8 ميجابيكسل، بالإضافة إلى بفتحة عدسة(f / 2.0) بوصة، ومستشعر إضافى بفتحة عدسة f / 2.2 بوصة، وأيضا كاميرا أمامية بدقة 5 ميجابيكسل. ويعمل هاتف ريدمى الجديد بمعالج من نوع "Helio A22"، كما يقترن بذاكرة وصول عشوائى رام سعة 2 جيجا بايت، وذاكرة تخزين داخلية سعة 32 جيجا بايت. بطارية وسعر Redmi A1 ويتمتع الهاتف ببطارية كبيرة حيث تبلغ سعتها 5000 مللى أمبير فى الساعة مع إمكانات شحن 10 وات. ويُطرح الهاتف "Redmi A1" بسعر رخيص حيث يبلغ 10 آلاف روبية هندية، أى حوالى 2400 جنيه مصرى.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بـ 2000 جنيه.. ريدمى تطرح هاتفا جديدا بمواصفات مبهرة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.