خايف من مراته.. هندى يسكن أعلى النخيل

جدة - نرمين السيد - وقرر الزوج الهندى العيش فوق شجرة النخيل، لتجنب المشاحنات اليومية بينهما والتى عادة ما تنتهى باعتدائها عليه.

وبدأ العيش فوق شجر النخيل للبعد عن ضرب زوجته له يوميا، واندفع الأقارب والأصدقاء لتقديم الطعام له من خلال ربطه بالحبال ورفعه أعلى الشجر.

ولكن لم تنتهى أزمات الزوج الهندى، الذى يدعى "برافش" حيث اشتكت نساء القرية من وجود الزوج فوق الشجرة لانتهاكه لخصوصيتهن.

ويمكث الزوج الهندى فوق شجرة يبلغ ارتفاعها 100 قدم، كما تقترب من بركة تستخدمها النساء خلال أنشطتهن اليومية.

ولكن لم يستسلم الزوج الهندى لشكوى النساء بل يستعين بـ "الطوب" لإبعادهم عنه، وفقا لموقع "gdnonline".