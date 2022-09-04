فى اليابان.. دار مسنين توظف الأطفال بمقابل لرفع معنويات كبار السن

جدة - نرمين السيد - وأشار المسؤولون عن دار المسنين إلى أن تلك الفكرة تساعد فى توفير حالة من السعادة لدى كبار السن لانشغالهم بالأطفال.

وتقدم دار الرعاية للأطفال الحفاضات والحليب، ويتم توقيع أولياء الأمور عقد يطالب الأطفال بالحضور للعمل عندما يرغبون فى ذلك.

ويمكن للأطفال أخذ قسط من الراحة عند الشعور بالجوع أو النعاس أو عند معاناتهم من سوء المزاج.

ولفتت مديرة الدار، كيمى جوندو، إلى أن الدار تضم حوالى 30 طفلا، والذين يلعبون دورا مهما فى رفع معنويات المسنين وابتسامتهم لاحتضانهم والتحدث إليهم.

ويجب على الأطفال التجول فى الدار برفقة أبائهم، حيث يبقون مع أمهاتهم طوال الوقت، وفقا لما جاء فى موقع "العين" الإماراتى.