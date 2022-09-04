رد الفعل مفاجئ.. مذيعة تبتلع ذبابة على الهواء (فيديو)

جدة - نرمين السيد - المذيعة فرح ناصر التى تقدم برنامج بقناة "جلوبال نيوز" -فى بث مباشر على الهواء- ابتلعت الذبابة بشكل مفاجئ، وقالت إنها شعرت بها ترفرف فى حلقها، لكنها تمالكت نفسها، واستكملت تقديم النشرة.

وأوضحت فرح ناصر عبر حسابها على موقع "تويتر"، أنها ابتلعت الذبابة، فى أثناء حديثها عن الفيضانات فى باكستان.