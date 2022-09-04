توقعات الأبراج الأحد 4 سبتمبر 2022.. تحسن فى العمل ونصائح عاطفية

جدة - نرمين السيد - توقعات الأبراج الأحد

الحمل

اتخذ قراراتك فى العمل بعد تفكير عميق ولا تتسرع، تبادل مع شريك حياتك الحب والاهتمام.

الثور

احرص على العمل الجاد وطوّر من مهاراتك، وتحدث مع شريك حياتك بشفافية وكن صادقًا معه.

الجوزاء

لا تثير المشكلات مع زملاء العمل وحافظ على علاقتك الجيدة معهم، ولا تتجاهل شريك حياتك وصارحه بالحقيقة.

السرطان

واصل السعى لتحقق النجاح ولا تتنازل عن حقك، وتحكم فى أعصابك وسيطر على غضبك عند التحدث مع شريك حياتك.

الأسد

لا تلتفت لمن يحاولون إحباطك وامضى فى طريقك، وحاول قضاء وقت سعيد ورومانسى مع شريك حياتك لتتحسن العلاقة.

العذراء

ابحث عن الطرق التى تساعدك فى تحقيق أهدافك واستغل الفرص، واقترب أكثر من شريك حياتك وكن هادئًا معه.

العقرب

حاول اكتساب مهارات جديدة والوصول لأفكار مبتكرة، وانصت لشريك حياتك لإزالة أى خلاف بينكم.

الميزان

جدد نشاطك واستعيد طاقتك لتقوم بعملك على الوجه الأمثل، وتحلى بالصبر وتخلص من التوتر حتى لا تثير المشكلات مع شريك حياتك.

الجدى

اهتم بعملك وتماسك لتتخطى العقبات، ووقوى علاقتك بشريك حياتك لتتحسن العلاقة.

القوس

التزم بمواعيد العمل وحافظ على الاحترام المتبادل مع زملائك، وتبادل الهدايا والكلمات الطيبة مع شريك حياتك.

الحوت

استمر فى العمل والجتهاد لتحقق طوحاتك ولا تلتفت لأشياء لن تفيدك، والتزم الصمت والهدوء عند وجود خلافات قد تؤثر على استقرار العلاقة العاطفية.

الدلو

لا تؤجل مهام العمل حتى لا تتراكم عليك وحاول إنجازها، وعبر لشريك حياتك عن مشاعرك وكن لطيفًا معه.