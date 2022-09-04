طقس اليوم.. الأرصاد: رياح على هذه المنطاق وشبورة على الطرق الزراعية

جدة - نرمين السيد - وأوضحت أنه من المتوقع أن تتراوح درجات الحرارة على القاهرة خلال الفترة القادمة ما بين 33 : 34 درجة؛ وإن ظلت الأجواء شديدة الحرارة على جنوب الصعيد.
كما تنشط الرياح على بعض المناطق الساحلية المطلة على البحر الأحمر كما ترتفع الأمواج نسبيا على خليج السويس والبحر الأحمر.
وتتكون الشبورة المائية صباحا على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية والمؤدية من وإلى القاهرة.
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