لمستخدمى ويندوز وماك ولينكس.. تحديث أمنى عاجل من جوجل لمتصفح كروم

جدة - نرمين السيد - وأوضحت جوجل فى تقرير استشارى أمنى أنها على علم بالتقارير التى تفيد بوجود استغلال لثغرة خطيرة، ويعمل التحديث الطارئ الذى أطلقه جوجل على معالجة ثغرة تسمى يوم الصفر وهى واحدة من أخطر الهجمات الإلكترونية التى تهاجم أجهزة المستخدمين.

وأشارت جوجل إلى أن التحديث العاجل "Google Chrome 105.0.5195.102" سيصل إلى قاعدة المستخدمين بأكملها فى غضون أيام أو أسابيع، ويمكن للمستخدمين فى الوقت الحالى الدخول على قائمة كروم ثم مساعدة، ثم حول "جوجل كروم"، والبحث عما إذا كان التحديث قد صدر إليهم ثم تفعيلة.

ولفتت جوجل إلى أن هذه المشكلة الأمنية تم اكتشافها بواسطة باحث أمنى اختار الإبلاغ عنها دون الكشف عن هويته، مضيفة أنه قد يتم تقييد الوصول إلى تفاصيل الأخطاء والروابط حتى يتم تحديث غالبية المستخدمين بإصلاح.