5 أسباب تجعل حياة العزوبية أكثر تكلفة من الزواج

جدة - نرمين السيد - لكن كونك أعزب قد يكلفك نفقات ومدخرات ومزايا أكثر من كونك على علاقة بشخص يشاركك فى التزامات الحياة المالية.

ويعد الاستثناء الصارخ هو أن تكون شؤيكًا مع شخص مثقل بالديون، أو مقامرًا أو مجرد شخص غريب الأطوار.

وهناك 5 أسباب تجعل العزوبية مكلفة للشخص أكثر من الزواج، بحسب "CNNعربى":

أولًا: انت تدفع أكثر مقابل الأساسيات، فدفع 100% من الفاتورة للحفاظ على بيتك والأضواء والثلاجة معبأة وسخان الماء الساخن فى حالة جيدة سيكون أعلى من تقسيم التكلفة مع شريك.

ونفس الأمر ينطبق على دفع أولى على المنزل، وكذلك شراء الأثاث والأدوات المنزلية والأجهزة، بالإضافة إلى تقسيم هذه التكاليف، يتمتع الأزواج الذين يختارون الزواج بميزة آخرى، غالبًا ما يحصلون على مساعدة مالية عن طريق النقود والهدايا من ضيوف حفل زفافهم.

ثانيًا: يفتقر الأعزب للدعم المالى، فإذا كنت أعزبًا وفقدت وظيفتك، فأنك تخسر 100% من دخلك المكتسب، إذا كنت تعيش مع زوج أو شريك يعمل أيضًا فإنك تخسر جزءًا فقط من دخل أسرتك.

فلن يكون لديك أى شخص يدعمك بينما تبحث عن وظيفة آخرى أو تحاول بدء مشروعك التجارى الخاص، الأمر نفسه ينطبق على التعامل مع أى اضطراب مالى آخر فى الحياة، كمشكلة طبية تمنعك من العمل.

ثالثًا: قد يتم تحصيل رسوم إضافية منك فى رحلة جماعية، فربما تكلفك المشاركة برحلة منفردًا فى بعض الأحيان أكثر إذا اخترت تجربة سفر جماعى، هذا لأنك قد تتعرض لرسوم تكميلية، مما يعنى أنك تدفع سعرًا أعلى لكل شخص من كل من المسافرين الآخرين الذين اشتركوا كزوجين.

رابعًا: فوائد الضمان الاجتماعى الخاصة بك أقل قيمة، لنفترض أنك لم تتزوج أبدًا وليس لديك أطفال أبدًا، فعندما تتقاعد، بافتراض أنك مؤهل، ستتلقى مزايا الضمان الاجتماعى بناءً على أرباحك طوال حياتك، وعندما تموت ستتوقف تلك الفوائد.

خامسًا: من المرجح أن ينقصك المال للتقاعد، فعند التقاعد، تعانى النساء غير المتزوجات بما فى ذلك المطلقات والأرامل، من نقص فى مدخرات التقاعد أكبر بثلاث مرات من نظرائهن المتزوجات، بحسب معهد "أبحاث استحقاقات الموظفين".