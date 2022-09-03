«حررونا من اللصوص».. أصوات تتعالى فى مدينة أمريكية لإنقاذهم من الفوضى

جدة - نرمين السيد - واقتحم لصوص مغسلة سيارات فى أوكلاند بولاية كاليفورنيا قبل عدة أيام فى أحدث هذه الجرائم، بحسب ما ذكرت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية.

وأظهر شريط فيديو صورته كاميرا المراقبة اثنين من اللصوص وهما يدخلان المكان عنوة.

وأوضح مالك المنشأة أن اللصوص كسروا الأبواب وحطموا النوافذ وسرقوا بعض النقود من المكتب.

ولفت إلى أن استهداف منشأته مجددًا ليس سوى مسألة وقت.

وهذه الجريمة هى الأحدث فى سلسلة جرائم سرقة تتصف بالجراءة وقعت فى أوكلاند، حتى صار نمط جريمة، تحطيم النوافذ ونهب الممتلكات، مرتبطًا بالمدينة.

أصدرت السلطات تحذيرًا للمسافرين فى طريقهم إلى مطار أوكلاند الدولى، فى يوليو الماضى، حيث استهدف اللصوص السيارات التى تقل المسافرين للمطار عندما يتوفقون لشرب القهوة فى المقاهى القريبة.

ويعتقد السكان أن تصاعد الجرائم فى المدينة مرتبط بقرار إلغاء تمويل وكلات إنفاذ القانون، أى الشرطة الأمريكية بصورة رئيسية، إذ إنها بحاجة إلى تمويل كبير خاصة مع تصاعد الجرائم.

وكان 2021 أكثر الأعوام دموية فى هذه المدينة منذ عام 2006، حيث سجلت 133 جريمة قتل وإطلاق نار.

ووافق قادة الشرطة على الحافظ على الإنفاق على هذا الجهاز الأمنى الهام، فى يوليو من العام الماضى.

وتعكس مشكلة هذه المدينة أزمة أكبر على مستوى الولايات المتحدة، حيث تحول العقبات البروقراطية وتخصيص الأموال دون قيام الشرطة بواجبها.