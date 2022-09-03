مصرع 5 سياح أثناء تسلق بركان «كلوتشيفسكى» فى شرق روسيا

جدة - نرمين السيد - وقال نائب رئيس الحكومة الإقليمية رومان فاسيليفسكى - فى تصريحات لوكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، اليوم السبت - إن "المعلومات أولية وغير دقيقة للغاية لأن الاتصال ينقطع باستمرار.. بلغنى إن 5 أشخاص لقوا مصرعهم وأصيب شخص".
وكان الضحايا ضمن مجموعة من السائحين عددهم 12 شخصًا كانوا يتسلقون البركان، بحسب ما أفادت به خدمات الطوارئ فى وقت سابق اليوم.
وقال المسؤول إنه جرى نشر رجال الإنقاذ فى مكان الحادث، لكنهم أجبروا على تسلق جزء من الجبل سيرًا على الأقدام.
ويُعد بركان "كلوتشيفسكى" أعلى جبل فى "سيبيريا"، وأعلى بركان نشط فى منطقة أوراسيا على ارتفاع 4 آلاف و754 مترًا.
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