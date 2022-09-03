ناسا تتوقع تأخيرا لساعتين لإطلاق صاروخها للقمر

وسينطلق الصاروخ الجديد من مركز كينيدي الفضائي، الكائن فى ولاية فلوريدا، وسط توقعات باحتمالة تأخير العملة مدة أخرى.
وكان من المقرر أن يتم إطلاق الصاروخ يوم الإثنين الماضى، إلا أنه وبسبب مشكلة تقنية تأخرت العملية لمدة أسبوع.
من جانبه قال مايك سارافين، والمسؤول فى الوكالة الأمريكية عن وظيفة "أرتيميس" أن نسبة نجاح عملية الإطلاق حتى الآن ليست مضمونة بالكامل.
ولفت إلى أن الهدف من وراء العملية، هو إنشاء محطة فضائية فى مدار القمر، وقاعدة على سطحة، لرسيخ فكرة وجود بشرى دائم هناك.
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