تحدى التعتيم.. وفاة طفل أمام أصدقائه على تيك توك

جدة - نرمين السيد - والدة الطفل كشفت تفاصيل، الواقعة المؤلمة، مشيرة إلى أن ابنها توفى إثر مشاركته فى "تحدى التعيتم"، والذى يطالب المشاركين بحبس أنفاسهم حتفى فقدان الوعى.
وعقب مشاركة الطفل الذى يقيم اسكتلندا، فى التحدى، لقى مصرعه، حيث وجدته والدته ميتا فى غرفة نومه، بحسب صحيفة "ديلى ريكورد".
وبينت الأم، أن أصدقاء طفلها البالغ من العمر 14 عامًا، حضورا لحظات وفاته، حسبما تبين على الهاتف، وقالوا إنهم ظنوا أنه يمزح معهم.
وحذرت الأم أولياء الأمور من خطورة "تيك توك" والألعاب المنتشرة عليه، رغم إعلان التطبيق مؤخرا أنه أوقفها.
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