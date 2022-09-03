جريمة بالهند.. طلاب يربطون معلمهم على شجرة بعد رسوبهم فى الرياضيات (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وقالت صحيفة "indiatimes" الهندية، إن الفيديو جرى تصويره داخل إحدى المدارس فى مدينة دومكا بولاية جارخاند، لافتة إلى أن معلم الرياضيات بالمدرسة كان من بينهم.
وبينت الصحيفة أن الطلاب فى الصف التاسع، وحصلوا على درجات ضعيفة، أدت لرسوبهم.
وشارك فى "الجريمة" 11 طالبا، من أصل 32 منحهم المعلم جيمعا درجات ضعيفة.
وعلقت المدرسة الدراسة لطلاب الصفين التاسع والعاشر على إثر الحادث ليومين، بينما عاد الطلاب لمنازلهم.
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