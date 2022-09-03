جدة - نرمين السيد - وقال موقع "ماشابل" إن التطبيق بدأ بالفعل فى إرسال تنبيهات للمستخدمين، تفيد بأنه سيتوقف عن العمل لديهم فى التاريخ السالف ذكره. ولن يكون واتس آب متاحا للاستخدام على أجهزة "iOS 10" و"iOS 11". وبين موقع "ماشابل" فإن مستخدمى هوتف آيفون بحاجة لتحديث أنظمة التشغيل لديهم، وذلك عبر الدخول إلى الإعدادات، ثم "عام" ثم النقر على علامة تحديث البرامج.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر واتس آب خارج الخدمة فى هذه الأجهزة 24 أكتوبر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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